BRUXELLES Ora è il momento delle mascherine. In Italia mancano e il governo ha chiesto aiuto attraverso il Meccanismo di protezione civile Ue. La Commissione coordinerà l'azione degli Stati per verificare chi e quando le fornirà. Non solo, sta lavorando per definire appalti comuni tra gli Stati per tutto il materiale che può risultare necessario per gestire l'emergenza. «Faremo tutto il possibile per aiutare l'Italia, il virus non conosce confini e tutti i paesi dovrebbero mostrare solidarietà e coordinare la risposta, ha indicato il commissario alla gestione delle crisi Janez Lenari. Fin qui tutto bene. Tuttavia è evidente che qualcosa non funziona se Lenari usa il condizionale e ancora l'altro giorno la commissaria alla sanità Stella Kyriakides, a Roma, ha ripetuto per l'ennesima volta: «Tutti gli stati devono informarci sui piani per gestire la diffusione del coronavirus, dovrebbero essere evitati approcci divergenti». Questa è diventata una specie di litania: nonostante ci si trovi in piena emergenza una comunanza di impostazioni non c'è.

I ministri della sanità si sono dati appuntamento per il 6 marzo a Bruxelles, seconda riunione d'emergenza. Il portavoce Ue ha indicato che «discuteranno di misure concernenti la diffusione del coronavirus». Si erano incontrati due settimane fa, su richiesta dell'Italia ed era il momento in cui prevaleva lo scetticismo generale sullo stop ai voli dalla Cina deciso dal governo. Misura comunque riconosciuta legittima.

Anche a Bruxelles non era sfuggita la tensione politica interna in Italia sulla questione Schengen e Lenari se l'era presa direttamente con il leader della Lega Salvini che chiedeva la sospensione della libera circolazione delle persone: «Sarebbe deplorevole se questa situazione fosse utilizzata per fini politici». Restava allora il problema della triangolazione dei viaggi per cui si poteva arrivare in Italia dalla Cina passando per aeroporti non italiani, dimostrazione della necessità di individuare una linea comune.

La Commissione Ue ha pochi poteri effettivi per contrastare le epidemie dato che gli stati mantengono la competenza esclusiva sulle misure per la salute, le restrizioni dei viaggi e la sorveglianza. Sono i governi a notificare la sospensione temporanea dei controlli alle frontiere (è stato fatto da diversi paesi nel 2015 per bloccare i flussi di migranti). La Commissione non può opporsi.

Sono gli Stati a raccomandare di non viaggiare nelle aree a rischio incluso il Nord Italia. Situazione paradossale che con i propri dipendenti Commissione, Parlamento europeo e Comitato della Regioni agiscono in ordine sparso applicando misure prudenziali diverse. Per la prima i funzionari che negli ultimi 14 giorni sono stati nelle zone rosse lombarde e venete devono stare a casa; il Parlamento ha esteso il bando a chi è stato in Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna. Per gli eurodeputati solo una raccomandazione, non un obbligo.

Sulla prevenzione Bruxelles può solo chiedere agli Stati di condividere le informazioni ma non può imporre misure di monitoraggio comuni. L'Agenzia Ue del farmaco sta controllando attualmente se c'è carenza di medicinali e da questo punto di vista non si riscontrano problemi. La Commissione fa parte del consiglio di gestione con due membri su 35. Ha il potere di proporre stanziamenti finanziari (finora 232 milioni di euro); di far funzionare il fondo di solidarietà Ue, che però è stato concepito solo per terremoti e alluvioni; di allargare le maglie delle regole sui bilanci.

Il ministro dell'economia Gualtieri ha detto che «la Ue deve essere in grado di dare risposte comuni e non solo concedere all'Italia un po' di flessibilità per sostenere i territori colpiti». Su questo la linea della Commissione e degli Stati è comune: la flessibilità sul deficit ci sarà. Quanto si vedrà.

