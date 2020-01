L'EMERGENZA

MILANO Il volo è pronto e, salvo intoppi, decollerà oggi da Wuhan riportando a casa una sessantina di italiani, su un totale di settanta, che hanno scelto di tornare in Italia e fuggire dall'epicentro del coronavirus. Le frontiere cinesi sono sigillate, la burocrazia di Pechino una muraglia e trovare un varco non è stato semplice: «Abbiamo messo in atto una collaborazione con il comitato interforze, il ministero della Difesa, il ministero della Sanità e l'ospedale Spallanzani», spiega il capo dell'unità di crisi della Farnesina, Stefano Verrecchia.

L'INFEZIONE AVANZA

Il salvataggio aereo supera la soluzione più complessa prospettata all'inizio, quella via terra, che avrebbe obbligato i nostri connazionali a una penosa quarantena da una città all'altra. Un volo civile li porterà direttamente a una base militare, Aviano o Pratica di Mare, da qui dovrebbero essere trasferiti in una struttura dell'esercito: la sorveglianza sanitaria tuttavia «non sarò automatica, verrà decisa caso per caso». Da Wuhan i cittadini italiani potranno partire solo dopo visita medica che escluda problemi, quindi solo se sani. In viaggio useranno la mascherina e una volta atterrati saranno subito messi in isolamento. Se in questo periodo dovesse manifestarsi il virus 2019-nCoV verranno ricoverati nel reparto di malattie infettive dell'ospedale della regione dove si trovano, solo in caso di aggravamento sarebbero trasferiti allo Spallanzani o al Sacco di Milano. L'unica via d'uscita da Wuhan, per gli stranieri, sono gli aerei organizzati dai singoli governi. Non solo perché è proibito partire, ma anche per il fatto che la maggior parte delle compagnie aeree del mondo ha sospeso i voli: gli annunci arrivano successione da Air France e Klm, Lufthansa, American Airlines, British Airways e Cathay. Resta il problema delle altre tratte dalla Cina e Fiumicino è l'aeroporto italiano dove si concentra il maggior numero di voli, ben dieci destinazioni garantite da cinque compagnie locali (Alitalia non copre più la rotta). Un eventuale stop, fa sapere l'Enac, «spetta al gruppo di lavoro presso il ministero della Salute». Si tratta di decisioni da valutare in fretta: nelle ultime ventiquattr'ore i decessi da coronavirus sono saliti da 106 a 132 e i contagiati da 4.515 a 6.150, con altri 9.239 casi sospetti. Il conto complessivo supera quello raggiunto dalla Sars nel 2003, anche se con una mortalità inferiore. L'infezione, seppur lentamente, avanza anche in Europa: i casi sono 10, il primo in Finlandia e il quinto in Francia, in Italia una donna è in isolamento ad Alessandria. E si registra un contagio in Medio Oriente, con quattro persone trovate positive negli Emirati Arabi. «Fuori dalla Cina abbiamo avuto finora solo 68 casi di coronavirus, pari all'1% del totale, e nessuno morto. Tuttavia la trasmissione da uomo a uomo è stata accertata in tre casi e questo mi ha spinto a convocare il comitato d'emergenza», annuncia il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Oggi l'Organizzazione deciderà se dichiarare l'epidemia un'emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale e quali raccomandazioni debbano essere formulate per gestirla. «Si potrebbe pensare a un approccio a semaforo, che preveda dunque un'allerta rossa, verde, ma anche gialla», cioè intermedia, anticipa Ghebreyesus. Che avverte: «Il mondo intero deve stare in allerta, il mondo intero deve agire». Ad avvalorare la gravità della situazione lo dimostrano le parole del presidente cinese Xi Jinping, solitamente restio a dichiarazioni allarmistiche: «La situazione della prevenzione e controllo dell'epidemia rimane cupa e complicata e richiede che le forze armate debbano fronteggiare la loro responsabilità, combattere una dura battaglia e assistere attivamente le autorità locali», è l'ordine di mobilitazione inviato all'esercito.

DUBBI SULLE CIFRE

Il sospetto, tra l'altro, è che la Cina non stia fornendo i dati completi per nascondere il problema. «I numeri sono relativi solo ai casi accertati, sfuggono sicuramente tutti i casi più lievi. Questo comporta una sottostima del numero dei pazienti. Quindi non saranno 6.000 contagiati, ma di più», rileva Gianni Rezza, direttore malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità al termine della riunione del tavolo tecnico-scientifico sul coronavirus. «Soprattutto nelle città il virus corre più velocemente che nei villaggi. Se ci fermiamo ai dati ufficiali, quindi, sottostimiamo notevolmente il numero di casi, semplicemente perché c'è una capacità limitata di intercettarli tutti». Già adesso, in ogni caso, bastano a giustificare il blocco di molte attività. La Toyota ha interrotto la produzione in Cina fino al 9 febbraio, Starbucks e McDonald's hanno abassato le saracinesche in metà dei punti vendita del Paese.

Claudia Guasco

