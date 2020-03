IL CASO

VITTORIO VENETO Sperava di sfruttare a suo vantaggio le paura che si sta diffondendo nella Marca, da ieri dichiarata zona rossa con tutte le restrizioni che ne conseguono. E come un avvoltoio ha provato a monetizzare la psicosi proponendo un fantomatico vaccino contro il Coronavirus, tuttora allo studio e di fatto inesistente. Una cura a base di sei compresse per una copertura di un anno intero, si legge in uno dei volantini apparsi un po' ovunque tra venerdì sera e sabato mattina a Vittorio Veneto, vendute al prezzo stracciato di 50 euro a confezione.

Si trattava ovviamente di una truffa o quanto meno di una bufala, viste la scrittura sgrammaticata e gli evidenti errori nella stessa stesura del volantino, per nulla presa alla leggera dagli agenti della polizia locale di Vittorio Veneto, che proprio in questi giorni stanno scontando sulla propria pelle le conseguenze del contagio: tre vigili, venuti a contatto con una lavoratrice che si occupa delle pulizie in Municipio risultata positiva al Covid19, sono stati messi in isolamento. I poliziotti, ieri mattina, si sono messi sulle tracce dell'uomo che aveva tappezzato di volantini la città girando anche per case e negozi, pescandolo in flagrante durante la distribuzione. «Li stava posizionando sui parabrezza delle auto posteggiate in centro» spiega il comandante della polizia locale di Vittorio Veneto Ezio Camerin.

TENTATA TRUFFA

L'uomo, un cinquantenne vittoriese, è stato così accompagnato in comando per essere identificato e, nelle prossime ore, verrà denunciato per diffusione di notizie false e turbativa dell'ordine pubblico, reato punito dall'articolo 656 del codice penale che prevede l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 309 euro. Non ha voluto spiegare se il suo fosse uno scherzo di cattivo gusto o l'effettivo tentativo di raggranellare qualche soldo sfruttando i timori della popolazione, ovviamente preoccupata dall'epidemia legata al Coronavirus.

Ieri l'indirizzo mail indicato dal 50enne per acquistare il vaccino risultava bloccato. Resta da capire se qualcuno si sia messo in contatto col venditore, la cui offerta risultava a dire il vero piuttosto goffa e grossolana nonchè zeppa di strafalcioni grammaticali. Ma capace al tempo stesso di carpire l'attenzione, e forse la fiducia, di anziani o creduloni. Basta con il panico e basta essere presi in giro: il vaccino esiste! si legge nel volantino in cui si illustrano le caratteristiche di una cura creata in Australia e acquistata in esclusiva da una clinica universitaria di Zurigo.

Alberto Beltrame

