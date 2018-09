Virus del Nilo, è di Rovigo la decima vittima del Veneto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ALLARMEVENEZIA Altre due vittime in Emilia-Romagna, una morte sospetta in Veneto e altri due contagi in Friuli Venezia Giulia. La febbre del Nilo preoccupa il Nordest con un aumento delle infezioni e dei decessi, per lo più pazienti anziani affetti da altre patologie. Un'emergenza che scatena le polemiche politiche.IN POLESINEL'ultima vittima veneta, la decima in regione e la terza in Polesine, è una 84enne di Rovigo, deceduta domenica. Rosa Ceruti, insegnante in pensione, dal 26 agosto si trovava ricoverata nel reparto di Medicina...