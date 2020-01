Virus cinese, controlli sui voli si trasmette da uomo a uomo

IL CASO

ROMA «Non si può escludere che il virus arrivi anche in Italia», spiega Gianni Rezza, direttore del Dipartimento malattie infettive dell'Istituto superiore della Sanità. I voli provenienti dalla Cina sono sorvegliati speciali a Fiumicino e lo Spallanzani è pronto a trattare eventuali contagiati. Gli esperti cinesi hanno confermato che il misterioso coronavirus, sviluppatosi nel mercato del pesce della metropoli Wuhan, si sta trasmettendo anche da uomo a uomo, si sta diffondendo molto più velocemente del previsto e ha già raggiunto Pechino e Shanghai. E questo complica le cose, visto che già si contano tre vittime, 217 casi (una stima inglese ipotizza che siano già 1.700 i contagiati). Il 2019-nCoV appartiene alla stessa famiglia della Sars e, un esperto cinese, il virologo Gao Fu, avverte: «Il virus sta cambiando, si sta adattando all'ambiente e all'uomo». Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus ha convocato un comitato di emergenza per domani a Ginevra. Secondo il Daily Mail un turista britannico in vacanza a Phi Phi Island, in Thailandia, potrebbe essere il primo occidentale contagiato, ma la notizia va presa con prudenza e non vi sono conferme.

CONVINZIONE

Ciò che è certo è che ci sono quattordici tra medici e infermieri dell'ospedale di Wuhan infettati e questo fa consolidare una convinzione: se inizialmente c'è stata una trasmissione dagli animali, ora si è passati a quella da uomo a uomo, sia pure in caso di contatti stretti. Per questo negli aeroporti italiani è stato aumentato il livello di allerta, anche se non a livello massimo, su indicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità. Non sono proibiti i viaggi e ancora non c'è la rilevazione della temperatura in tempo reale dei passeggeri in arrivo, come sta avvenendo a San Francisco, New York e Los Angeles. Ma per tutti i voli provenienti dalla Cina agli equipaggi viene chiesto di segnalare se vi sono passeggeri che presentino sintomi di febbre, tosse o difficoltà respiratorie. In quel caso intervengono le autorità sanitarie degli aeroporti che svolgono delle verifiche anche su cui era seduto vicino al passeggero sospetto (le due file davanti e le due file dietro).

SCREENING

Per il volo da Wuhan invece lo screening è più approfondito. «Se si dovesse ritenere che siamo di fronte a possibile caso collegabile al focolaio di Wuhan - spiega il direttore scientifico dell'Istituto Spallanzani, Giuseppe Ippolito - il paziente con tutte le precauzioni verrà portato nel nostro centro, dove sarà tenuto in isolamento, come vuole la procedura». Lo Spallanzani è polo nazionale di riferimento per le malattie infettive con possibile gravi conseguenze. All'aeroporto di Fiumicino c'è un collegamento diretto con Wuhan di China Southern Airlines, con tre voli settimanali. Spiega la pagina informativa del Ministero della Salute: «La probabilità di introduzione del virus nell'Unione Europea è considerata bassa, anche se non può essere esclusa. Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus».

In realtà il coronavirus ha già superato i confini della Cina, alcuni casi sono stati registrati in Thailandia, in Giappone e in Corea del Sud. Il capodanno cinese, che farà mettere in viaggio milioni di persone, ovviamente rischia di rappresentare un moltiplicatore del contagio. A Pechino, ad esempio, le mascherine stanno andando a ruba. E anche il governo cinese vuole evitare gli errori di diciassette anni fa, ai tempi della Sars, quando per celare la notizia si ritardò la risposta alla diffusione del contagio.

Mauro Evangelisti

