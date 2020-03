IL CASO

ROMA Sta aumentando il tasso di letalità, cioè i decessi sul totale dei contagiati, che sfiora il 3,15 per cento. E il numero dei morti ha avuto un incremento del 53 per cento. Non solo: i decessi aumentano a un ritmo molto più alto di quello dei guariti (si è passati da 149 a 160). Può dipendere dal fatto che i tempi per guarire sono comunque lunghi rispetto a quelli che portano, purtroppo, alla morte? «Può essere - risponde l'epidemiologo Luigi Lopalco - ma è ancora presto per arrivare a conclusioni, ci servono dati meno parziali». La speranza è che il numero delle guarigioni cresca con il passare del tempo. In Cina l'evoluzione di contagi e decessi ha avuto un andamento simile, prima di vedere gli effetti delle misure di contenimento. L'Organizzazione mondiale della Sanità fa sapere: «Per il Covid-19 sono in corso studi clinici su terapie e sono in fase di sviluppo più di 20 vaccini». In Italia torna a salire il totale dei contagiati: 428 in più, con un incremento del 23 per cento. Come ha spiegato ieri la Protezione civile, nel nostro Paese ci sono 2.263 positivi al coronavirus, contro i 1.835 di ieri. Se si tiene conto anche dei guariti e dei deceduti, il numero dei casi totali è di 2.502. La Lombardia è in grande sofferenza, con 1.326 attualmente infetti, dei quali 698 ricoverati (tra cui un neonato) e altri 167 in terapia intensiva.

NUMERI

Seguono l'Emilia-Romagna, con 298 contagiati, e il Veneto con 297 ma anche Marche e Piemonte, rispettivamente con 59 e 56 infetti, cominciano a preoccupare, mentre nel Lazio ci sono 18 positivi. In sintesi, la diffusione del Covid-19 non si sta fermando, sta oltrepassando i confini delle tre regioni con i due focolai (Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna). Ma ci sono due numeri che preoccupano e vanno maneggiati con cautela: i deceduti sono 79, 27 in più del giorno prima. Significa che c'è stato un incremento del 52 per cento in sole 24 ore. I guariti sono 160, con un incremento di 11. Ripetiamolo: 160 guariti, 79 morti. È una sintesi che colpisce, significa che per ogni due persone che guariscono ce n'è uno che muore. Ma più correttamente il raffronto andrebbe fatto sul totale dei casi positivi registrati in Italia: 2.502. Siamo al 3,15 per cento, al di sopra di quelle che erano le aspettative sulla base dell'esperienza della Cina. Pier Luigi Lopalco, professore ordinario di Igiene dell'università di Pisa: «Teniamo conto che l'età media della popolazione italiana, e in particolare quella del Nord-est, è alta e questo incide sul tasso di letalità. Ma c'è anche da ritenere che a oggi esista una base di infetti con lievissimi sintomi che non abbiamo ancora intercettato». Se questo è vero, c'è una notizia buona e una cattiva. Il tasso di mortalità del Covid-19 è più basso di quello che appare, perché ancora ci sono migliaia di contagiati che non sono stati trovati e dunque la percentuale di chi muore, sul totale, è più bassa. La notizia cattiva è che la diffusione del virus è molto più ampia e nascosta: dunque dobbiamo aumentare le contromisure e modificare i comportamenti personali, facendo sacrifici, per fermarlo. Non solo: a oggi non siamo neppure sicuri, sulla base dei numeri diffusi ieri dal capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, e del presidente dell'Istituto superiore della sanità, Silvia Brusaferro, che le misure attuate nelle zone rosse e nelle regioni più a rischio, siano efficaci. Borrelli: «Nessuno di noi può avere certezza di quella che sarà l'evoluzione successiva del virus, questa settimana sarà importante per vedere come andrà il contagio. Siamo pronti a rivedere i piani sulla base degli possibili scenari. Se andare verso una maggiore o minore severità. Tutto dipende dall'evoluzione dei dati».

In questa situazione di incertezza, s'inserisce anche la carenza dei dispositivi di protezione, a partire dalle mascherine. Borrelli: «Abbiamo acquistato 400mila mascherine dal Sud Africa e ne approvvigioneremo altre 500mila fra un paio di giorni, sempre dallo stesso canale. Le stiamo cercando in tutto il mondo in modo capillare. La Francia ne ha bloccato la vendita, riservandole al proprio interno per il caso di necessità. In Italia non si producono e viviamo di importazione».

EMERGENZA

L'Oms avverte: «I prezzi delle mascherine chirurgiche sono aumentati di 6 volte, quelli dei respiratori sono più che triplicati e le tute protettive costano il doppio. Siamo preoccupati che la capacità dei Paesi di rispondere all'epidemia di Covid-19 sia compromessa dalla grave carenza, per di più in aumento, di dispositivi di protezione personale. Carenza causata dalla domanda crescente, dalla corsa all'accumulo e dall'uso improprio. Ne serve il 40 per cento in più. Le misure restrittive dei viaggi da sole non bastano, ma vanno prese nel quadro di una serie di provvedimenti. Fuori dalla Cina sono 1.848 i casi di Covid-19. L'80 per cento si concentra in soli 3 Paesi: Corea del sud, Iran e l'Italia».

Mauro Evangelisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA