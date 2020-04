L'INNOVAZIONE

TREVISO (mz) Più di 18mila persone, in Veneto, si trovano oggi in isolamento domiciliare, dopo essere risultate positive al coronavirus o essere venute in contatto con l'infezione. Ciascuno di loro deve essere costantemente seguito per valutare l'evolversi di eventuali sintomi. Ora una app consente di effettuare il monitoraggio in modo rapido, semplice e sicuro, direttamente tramite il telefonino del paziente. La nuova frontiera tecnologica della lotta al Covid 19 passa per Roncade (Treviso): qui, dal 2014, ha sede Zulu Medical, società specializzata nella medicina digitale. «L'idea cardine del nostro lavoro spiega il fondatore Riccardo Furlanetto si basa sull'importanza della comunicazione sanitaria tra il paziente nel territorio e chi lo ha in cura, in particolare riguardo alle emergenze extra ospedaliere e alla gestione dei pazienti cronici. L'attuale epidemia ne è una riprova. Il nostro obiettivo è fornire soluzioni intuitive ed empatiche per rendere efficiente questo scambio». La più recente creatura digitale, come ama definirle Furlanetto, è stata pensata proprio per chi è alle prese con il virus. In estrema sintesi, Viribus, così è stato battezzato il sistema, consiste un'applicazione da scaricare sullo smartphone. All'utente basterà rispondere a una serie di semplici domande (Hai la tosse? Hai mal di gola?) e il questionario viene inviato all'Usl che ha in carico il soggetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA