Violenza sulle donne, report choc: lo stupro per uno su 4 dipende «da come si vestono» `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA Non è solo retorica dire, come fa il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che si tratta di una «emergenza pubblica». Non sono solo parole, ma numeri. Quelli di un report dell'Istat sui ruoli di genere che dimostra come le donne non siano soltanto vittima di violenza ma anche di pregiudizi radicati talvolta, sorprendentemente, non soltanto tra gli uomini. L'immagine che emerge, ancora una volta, non è quello di vittime ma di chi se l'è andata a cercare.Quasi il 40%, infatti, ritiene che le donne potrebbero sottrarsi...