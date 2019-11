Violenza sulle donne: è allarme Italia mobilitata, corteo a Roma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FEMMINICIDIROMA Contro la vostra violenza, la nostra rivolta!. E la rivolta andrà in scena oggi per le strade del centro storico di Roma in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del prossimo 25 novembre. Nella capitale per il quarto anno consecutivo si svolgerà il corteo «femminista e transfemminista contro la violenza patriarcale, istituzionale, economica e ambientale» organizzato dal movimento Non una di Meno. Manifestazione che giunge all'indomani delle motivazioni con cui la corte...