Violenza sulla studentessa minorenne, prof arrestato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VICENZA Un insegnante di 45 anni, residente in uno dei comuni dell'Alto Vicentino, precisamente dell'hinterland di Schio, è stato arrestato con la pesantissima accusa di violenza sessuale ai danni di una studentessa minorenne, che risulterebbe essere sua allieva in un istituto scolastico superiore (probabilmente un liceo) della cittadina scledense, dove il docente è di ruolo da diversi anni. La notizia, trapelata nella serata di ieri, è ancora avvolta nel mistero e a tutti i livelli esisti il massimo riserbo, anche per tutelare la minorenne...