Violenza su una turista, indagati due allievi di Polizia

IL CASORIMINI Prima ha raccontato tutto alle amiche connazionali e poi al titolare dell'hotel in cui alloggiava in Riviera, il quale ha subito chiamato la Polizia. A un anno esatto dagli stupri di cui sono state oggetto una turista polacca e una transessuale peruviana - era la notte tra il 25 e il 26 agosto del 2017 - Rimini torna a vivere l'incubo della violenza sessuale. Vittima una turista tedesca di 20 anni che, dopo essere uscita dalla stanza di due giovani italiani conosciuti in vacanza che l'avrebbero costretta ad un rapporto sessuale...