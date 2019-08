Violenza negli Usa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ATTACCONEW YORK Un'altra strage di innocenti ieri mattina in Texas, la terza in una settimana, ad appena sei giorni da quella al festival dell'aglio di Gilroy in California. Un'arma automatica ha iniziato a tuonare alle 10 di mattina ieri a El Paso, in Texas. A quell'ora la polizia locale ha lanciato il primo tweet che avvertiva la popolazione della sparatoria in corso. La data e il luogo dell'attacco sono state scelte con molta cura. Le vacanze estive sono già in curva discendente, e molte famiglie iniziano a fare incetta della lista della...