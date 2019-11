VIOLENZA BANGKOK (THAILANDIA) Impegnato in questi giorni in un massacrante viaggio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIOLENZABANGKOK (THAILANDIA) Impegnato in questi giorni in un massacrante viaggio in Thailandia e Giappone difficilmente Papa Francesco si esprimerà sui guai giudiziari del suo amico arcivescovo. L'orientamento è di non dire nulla, almeno finché le indagini sono ancora aperte (sia in Argentina che in Vaticano). In compenso però il diretto interessato, monsignor Gustavo Zanchetta, accusato dalla magistratura di Salta di abusi sessuali aggravati, si è fatto vivo tramite il suo avvocato per togliere le castagne dal fuoco al Vaticano,...