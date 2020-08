L'UDIENZA

UDINE Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Trieste ieri ha convalidato il fermo dei due ragazzi, un 17enne di origine egiziana e un 16enne cittadino albanese, accusati della violenza sessuale ai danni di una quindicenne della provincia di Venezia nella notte di Ferragosto a Lignano Sabbiadoro in provincia di Udine. Per i due giovanissimi, che erano in vacanza nella località balneare assieme ad altri minori di una comunità di accoglienza lombarda, su richiesta del pm, è stata disposta la custodia in un istituto penale per minorenni. Secondo la ricostruzione fatta dagli investigatori (gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Udine diretti da Massimiliano Ortolan e i poliziotti del posto temporaneo di Lignano) i due ragazzi, assieme ad un loro amico albanese, poi denunciato a piede libero, avrebbero conosciuto la 15enne sul lungomare. Uno dei minori avrebbe invitato la ragazzina a fare due passi e poi avrebbe abusato di lei. Poi avrebbe chiamato uno dei ragazzi che erano con lui, che a sua volta le avrebbe usato violenza.

LE DIFESE

L'avvocato Roberto Carlo Giovanni Brambilla del Foro di Milano, difensore di fiducia del 17enne di origini egiziane, si limita a riferire che «devo leggermi l'ordinanza. Molto probabilmente farò richiesta di Riesame per il mio assistito». Il 17enne, che, a quanto riferito dagli investigatori già nei giorni scorsi, una volta individuato, a meno di 24 ore dal fatto, avrebbe subito respinto le accuse, ieri ha parlato davanti al giudice. «Il mio assistito - conferma l'avvocato Brambilla - non si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ha dato la sua versione. Ma non ritengo opportuno che venga divulgato il contenuto delle sue dichiarazioni perché sono atti ancora coperti da segreto. I processi si fanno in aula: sono contrario ai processi mediatici. Comunque sia, noi ci difenderemo. Faremo le nostre verifiche e i nostri accertamenti. È una questione molto delicata. Due sono i principi: rispetto assoluto della ragazza, rispetto assoluto del mio assistito». L'avvocato del 16enne albanese, Andrea Gaiardo, del Foro di Udine, che ieri in udienza è stato sostituito dal collega Manlio Bianchini, fa sapere che «il mio assistito si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il collega che mi ha sostituito ha sostenuto l'insussistenza delle esigenze cautelari. Sono state depositate le relazioni da parte del centro che lo ha accolto, in quanto minore straniero non accompagnato, sui suoi comportamenti durante la permanenza nella comunità e sono relazioni buone. Il ragazzo non ha precedenti e sta collaborando. In udienza era presente la tutrice che lo segue». L'avvocato Gaiardo conferma che per il suo assistito è stata disposta la custodia in un istituto minorile: «Aspetto le motivazioni, poi valuteremo insieme al ragazzo se presentare istanza al Riesame, alla luce del fatto che il ragazzo non ha precedenti e che i pareri sulla sua condotta nella comunità sono positivi». Non risulta al momento depositato agli atti un video che sarebbe stato girato con un telefonino quello stesso giorno prima dell'episodio contestato ai minori. Il capo della Mobile Massimiliano Ortolan conferma solo che «stiamo lavorando per cercare di acquisire il video originale e di parlare con la persona che lo ha girato. Ci ha permesso di vedere le fattezze di uno dei due ragazzi. Una volta acquisito vedremo se ci dirà altro».

Camilla De Mori

