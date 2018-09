Violentarono due quattordicenni giovani rom condannati a 6 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROMA Condanna a 6 anni e a 5 anni e mezzo per Mario Seferovic e Maicon Halilovic, i due rom accusati dello stupro di due 14enni romane avvenuto il 10 maggio 2017 in un boschetto del quartiere romano del Collatino. I due, per i quali è caduta l'accusa di sequestro, sono stati condannati per violenza sessuale di gruppo aggravata. Al termine della pena i due saranno sottoposti a una misura di sicurezza di sorveglianza e informare le autorità su ogni spostamento. Secondo quanto emerso dalle indagini, una delle due ragazzine aveva conosciuto...