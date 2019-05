Violenta grandinata in Veneto, danni alle viti del Prosecco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA Il maltempo sembra non dare tregua anche durante questo fine settimana. Un violento temporale ieri ha investito il Veneto con grandinate che hanno imbiancato le strade in alcune aree del Veneziano e anche in provincia di Treviso, specie a Valdobbiadene e Conegliano , creando danni alle viti del Prosecco. Le zone coinvolte apparivano ieri coperte da una coltre bianca (nella foto). Nelle zone montane del Bellunese, ma anche nelle aree Pedemontane ieri la Protezione civile del Veneto ha dichiarato la fase operativa di attenzione per...