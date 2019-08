Violenta bimbe e si filma il suo video lo incastra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PEDOFILIAMILANO Approfittava della momentanea assenza da casa dei genitori per invitare nel suo appartamento con uno stratagemma le sue piccole vicine di casa e poi abusava di loro. Non contento, una volta finito, le minacciava di morte perché tenessero la bocca chiusa e non dicessero a nessuno cosa succedeva. Ma il segreto non ha tenuto. I genitori di una delle due si sono presentati alla polizia.LA PROVAE alla fine è stato lo stesso ventinovenne di Crema a tradirsi e a fornire la prova più schiacciante, registrando sul cellulare un video...