«Violate le norme sulla sicurezza» Londra blocca la licenza a Uber

LA CONTROVERSIALONDRA A Uber non è stata rinnovata la licenza per operare a Londra. Troppe falle nei sistemi di controllo degli autisti, troppe corse fatte con conducenti diversi da quelli autorizzati ad usare la app. E quindi Transport for London, l'autorità responsabile dell'imponente rete che permette agli 8,6 milioni di londinesi di muoversi, ha deciso di mettere con le spalle al muro il colosso e negargli una nuova licenza, con l'accusa di aver messo «a rischio la sicurezza e l'incolumità» dei passeggeri. «Pensiamo che la decisione...