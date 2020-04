IL SETTORE

VENEZIA (m.cr.) Il consumo di vino è in calo secondo Nomisma, ma appena l'Italia si sbloccherà tutto dovrebbe tornare come prima. Anche se il settore, in Veneto come nel resto del Paese, rischia di subire un contraccolpo pesante.

Secondo la prima indagine a focus Covid a cura dell'Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor, i consumatori italiani di vino (l'85% della popolazione) si dichiarano in buona sostanza fedeli alle proprie abitudini già a partire dalla Fase 2, compatibilmente con la loro disponibilità finanziaria. Il post blocco sarà come prima per l'80% dei consumatori. O più di prima, con i millennials che prevedono un significativo aumento del consumo, in particolare di vini mixati. Per il direttore generale di Veronafiere, Giovanni Mantovani, «le imprese del vino sono chiamate a profondi cambiamenti, alle prese con la necessità di reagire alle tensioni finanziarie e allo stesso tempo di difendersi dalle speculazioni». La crescita degli acquisti in Gdo non compensa l'azzeramento dei consumi fuori casa. E se il 55% dei consumatori non ha modificato le proprie abitudini, tre su dieci, secondo l'indagine dell'Osservatorio, affermano invece di aver bevuto meno vino (ma anche meno birra) in quarantena, a fronte di un 14% che indica un consumo superiore. L'acquisto online è passato dal 20% al 25%.

SCENARIO DIFFICILE

«Siamo alle prese con uno scenario molto difficile dichiara Giorgio Polegato, presidente della consulta vino di Coldiretti Veneto a margine del Tavolo Verde convocato dall'assessore regionale Giuseppe Pan sia per le conseguenza dell'emergenza sanitaria in Italia che i per Paesi esteri. C'è la consapevolezza e la volontà del settore di intervenire per contenere le produzioni e togliere dal mercato parte del prodotto utilizzando tutti gli strumenti possibili (dalla distillazione, alla riduzione delle rese, all'intervento sugli esuberi alla vendemmia verde, fino agli ammassi), ma le risorse per sostenere queste operazioni e per compensare i produttori non sono sufficienti». «Per il settore vitivinicolo da parte del Governo c'è solo la disponibilità a destinare 50 milioni a due misure emergenziali, la distillazione di crisi e l'ammasso - avverte Pan -. Una doccia fredda. Ora bisogna concentrare tali risorse, per quanto irrisorie, sui vini a denominazione». Annunciando un'azione sinergica con Piemonte e Lombardia, Pan sottolinea che «la strategia del Veneto per vini Igt, Doc e Docg deve essere quella di ridurre le rese al fine di salvaguardare il valore di mercato dei vini veneti a denominazione d'origine».

