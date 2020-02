VENEZIA (m.cr.) Veronafiere conferma le date dell'edizione 2020 di Vinitaly che sarà regolarmente in calendario da domenica 19 a mercoledì 22 aprile. La decisione, frutto anche di un'attenta analisi dei dati disponibili oltre che dell'ascolto delle posizioni degli operatori e del mercato è stata adottata ieri pomeriggio dal cda di Veronafiere. Una decisione concertata con il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, e con il sindaco di Verona, Federico Sboarina. «Il mondo del vino italiano già in passato ha dato un segnale positivo di svolta. Veronafiere è convinta che, anche in questa occasione, il settore potrà contribuire alla ripresa della nostra economia e a rilanciare un clima di fiducia nel Paese», ha detto il direttore generale Giovanni Mantovani. Posticipate invece le rassegne in programma a marzo e all'inizio di aprile 2020. Samoter si svolgerà dal 16 al 20 maggio 2020. B/Open dall'1 al 3 aprile 2020 passa a giugno, dal 22 al 24.

Ieg-Italian exhibition group spa comunica che l'edizione primaverile di Abilmente è rinviata al 21 maggio 2020 sempre nel quartiere espositivo di Vicenza. Spostata anche l'edizione 2020 del Salone del Mobile che dovrebbe tenersi dal 16 al 21 giugno.

