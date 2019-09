Vincere a Perugia e taglio dei parlamentari le due ancore di salvataggio per Di Maio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA «Luigi si gioca l'osso del collo». Lo dicono i nemici ma anche gli amici di Di Maio a proposito delle due partite, gestite personalmente dal capo politico M5S in questa fase: l'accordo - ma una volta fatto bisognerà farlo funzionare, ovvero vincere le elezioni del 27 ottobre - sull'Umbria e la legge ritenuta urgentissima e inderogabile dai grillini sul taglio del numero dei parlamentari. Se i due match - e sul secondo la fretta del Pd non c'è affatto e Di Maio lo sa: «Mi fido del Pd solo se facciamo quella legge» - non...