Vincenzo Marinese è il presidente di Confindustria dell'area metropolitana di Venezia e Rovigo. «Ma innanzi tutto sono un imprenditore, un padre e un cittadino avvelenato. La classe politica afferma che deve affidarsi alla comunità scientifica. Ma poi da una parte reitera un'ordinanza che poco senso aveva prima e poco senso ha adesso. E dall'altra sceglie come testimonial Amadeus, cioè il conduttore di Sanremo, per dirci che insieme ce la facciamo, come se fosse l'ultimo grido di battaglia. Mi chiedo allora se è la scienza che influenza la politica, o se è la politica che influenza la scienza».

Dunque non condivide la preoccupazione che sta alla base delle nuove restrizioni?

«Non l'ho mai condivisa, fin dall'inizio. Qui ci hanno tolto pure la speranza».

Perché?

«Leggo che in Germania ci sono stati 80.000 casi di influenza, di cui la metà nelle ultime due settimane, con 13.300 ricoveri, ma solo 17 casi di Coronavirus, tra cui un 25enne che si sarebbe contagiato durante viaggio a Milano. Noi del Nord Italia invece siamo diventati gli untori dell'Europa, le nostre aziende stanno facendo una fatica enorme, torniamo a chiudere scuole e cinema. Qualcuno vuole spiegarci che differenza c'è tra i tedeschi e noi?».

La diffusione del contagio, secondo la comunità scientifica.

«Ecco, appunto: la stessa comunità scientifica secondo cui l'80% dei contagiati guarisce tranquillamente senza sintomi e senza ricoveri. Chiudere le università e i teatri, non significa chiudere tutti in casa. Noi in queste due settimane continuiamo a muoverci, a lavorare anche se a scartamento ridotto, a interagire. Così si diffonde solo il panico, senza azzerare il rischio. A questo punto avrei capito di più una grande Vo' estesa a tutto il Veneto, piuttosto di queste ordinanze che ci fanno sentire fuori dal mondo. Rispetto alla Cina guariamo serenamente in otto casi su dieci, ma rispetto all'Europa abbiamo un numero di positivi enormemente superiore, pur essendo stati i primi a fermare i voli. Allora delle due l'una: o la politica qui ha sbagliato, oppure altrove sono più furbi di noi».

Che risposta si è dato?

«Dal punto di vista politico questa vicenda è stata gestita malissimo e la scienza è diventata un alibi. Sono arrabbiato perché fra i miei associati sento disperazione e preoccupazione: i fatturati crollano, all'estero non ci consegnano più merce, in molti Paesi non ci fanno entrare. Lo dico in maniera molto forte perché tengo a questo Paese e soprattutto alle imprese e al lavoro: nella vita bisogna ammettere di avere sbagliato, dall'errore magari diventiamo più forti».

Cos'è che è stato sbagliato?

«L'altro giorno sono andato a Roma in treno. Una desolazione: nel mio vagone c'erano quattro passeggeri e per almeno dieci volte lo speaker ha parlato del Coronavirus, scandendo le istruzioni di igiene in italiano e in inglese. Ma che sensazione trasmettiamo a chi arriva da fuori? Chiaro che poi anche il Congo ci chiude la porta».

Se fosse uno scienziato, anziché un imprenditore, cos'avrebbe fatto?

«Non mi sarei fatto influenzare dalla politica e non la avrei influenzata. Avrei fornito solo dati oggettivi, inequivocabili e al di sopra delle parti».

Vuol dire che non è stato così?

«Non voglio dire niente, non voglio sembrare presuntuoso. Ma torno a dire che non ho capito la differenza tra noi il resto e l'Europa. Ho capito solo che la politica italiana, anziché far fare gli spot a uno scienziato, li fa fare al direttore artistico del Festival della canzone italiana e intanto inonda treni semivuoti di messaggi allarmanti. Noi invece avremmo bisogno di essere incoraggiati a girare senza mascherina, a lavorare, ad andare avanti».

Che giudizio dà delle prime misure decise dal Consiglio dei ministri?

«Misure piccole determinano effetti piccoli, mentre qui serve una cura da cavallo. Come per la quarantena di scuole e cinema, il Governo procede di settimana in settimana con un decretino alla volta, quando invece dovrebbe prendere il toro per le corna e strutturare un pacchetto unico. La sospensione di mutui e bollette nella zona rossa non può certo rasserenare le imprese di un'intera regione che a fine anno rischiano di veder crollare il fatturato di almeno il 30%. Come minimo il Veneto si troverà a pagare un conto di 7-8 miliardi a causa di questa situazione. Per questo sarebbe il caso che del Coronavirus si occupasse il ministro della Salute e che il suo collega all'Economia andasse piuttosto a Bruxelles a battere i pugni sul tavolo, a costo di spaccarlo, pur di ottenere i soldi che servono a finanziare una manovra forte».

Cosa si sente di dire al governatore Luca Zaia?

«Nulla, non ha bisogno dei miei consigli. Piuttosto voglio dire un'altra cosa. Siccome in Europa qualcuno gioca contro di noi, ho deciso che quest'anno farò le mie vacanze in Veneto o al massimo in Italia. A chi specula sulle nostre disgrazie, non darò nemmeno un centesimo».

