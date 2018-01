Vince un milione, lo dà alla figlia e sviene

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RIVELAZIONEPINEROLO «È mio il biglietto vincente della lotteria. Eccolo». É durata poco la caccia a uno dei due piemontesi baciati dalla tradizionale lotteria della Befana. Il sessantenne di Pinerolo Biagio Vigna, parcheggiatore nelle discoteche, ha in tasca il tagliando P462926 che vale un milione di euro. Lo ha acquistato pochi giorni fa nella tabaccheria Gradin in via Trento, nel centro storico di Pinerolo (Torino). «Ero nel parcheggio della discoteca Zero Club a Pinerolo - racconta Vigna - quando, verso le quattro, i ragazzi...