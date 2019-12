Vince l'uomo dei militari l'Algeria scende in piazza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE ELEZIONIROMA Dalle urne delle boicottate elezioni presidenziali in Algeria, le prime del dopo Bouteflika, è uscito vincitore l'anziano Abdelmadjid Tebboune, il più vicino al passato regime e ai militari tra i cinque candidati in lizza, peraltro tutti contestati dalla piazza perché legati all'opaco e corrotto sistema di potere algerino che i giovani manifestanti volevano abbattere. E subito la protesta ha risposto radunando una marea umana in un corteo ad Algeri e dando un'idea di quello che saranno i prossimi mesi per l'Algeria: «Non ci...