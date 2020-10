LA GIORNATA

ROMA Sul piano politico la novità che emerge dai 63 ballottaggi per le comunali è certamente il buon funzionamento nelle urne dell'alleanza fra Pd e 5Stelle. Gli elettori del centrosinistra e quelli pentastellati hanno votato vicendevolmente per i candidati dei due partiti che correvano per i ballottaggi. I risultati parlano chiaro: a Matera il candidato M5S ha asfaltato quello del centrodestra con i voti dei Dem (anche se ufficialmente non concordati), altrettanto è successo a Reggio Calabria a parti invertite con il sindaco uscente del Pd che è stato ampiamente confermato. La ciliegina sulla torta è stata messa da Pomigliano d'Arco, la cittadina della provincia di Napoli che ha dato i natali al leader pentastellato Luigi Di Maio, dove ha vinto un candidato M5S-Pd. E ieri sera Di Maio ha ricevuto una telefonata di congratulazioni da parte del premier Giuseppe Conte.

Il segnale politico è stato sottolineato con soddisfazione sia da un disteso Nicola Zingaretti sia da Luigi Di Maio che ha indicato come «vincenti» le coalizioni con le quali i pentastellati si sono presentati.

Sottolineando con forza che la coalizione di governo sta iniziando ad ottenere i primi risultati sul fronte elettorale Zingaretti ha di fatto aperto il cantiere per le prossime comunali del 2021 che riguardano città importantissime come Roma, Milano e Napoli. «Dobbiamo trasformare l'incoraggiamento ricevuto dalle regionali e dai ballottaggi in una visione comune che dia prospettive all'Italia e alle città italiane», ha sottolineato Zingaretti. Per la Capitale però sul tavolo del dialogo con i 5Stelle c'è l'ostacolo della ricandidatura dell'attuale sindaca pentastellata Virginia Raggi che il Pd non intende appoggiare. Finora non sono emerse candidature da parte di esponenti vicini ai Dem né da parte di personaggi della società civile. Ma lo scenario potrebbe cambiare («Fino a ieri nessuno pensava che potessimo conquistare una città di destra come Chieti», si sottolineava ieri al Nazaremo) e comunque non è ancora escluso il possibile ricorso a primarie.

I DUELLI

Ciò detto della coalizione, è anche vero che il Pd nei ballottaggi ha mostrato una capacità di attrazione verso i suoi candidati e una presenza capillare sul territorio che negli ultimi tempi sembravano essere andate in soffitta. Dei nove comuni capoluogo al ballottaggio (Aosta, Bolzano, Lecco, Arezzo, Chieti, Andria, Matera, Crotone e Reggio Calabria) ben sei sono andati al centro-sinistra, uno al centro destra (Arezzo), uno ai 5Stelle (Matera) e uno a una lista civica (Crotone). Anche i risultati dei ballottagi negli altri 54 comuni sorridono al centrosinistra che se ne è aggiudicati 18 mentre altri 2 sono stati vinti da candidati Pd-M5S. Il centro destra ha vinto in 16 Comuni, le liste civiche se ne sono aggiudicati altri 16, uno è andato ai 5Stelle e uno è stato vinto per 37 voti da una lista Verde a Merano in Alto Adige.

Merita una sottolineatura la qualità delle vittorie del centro-sinistra. In Lombardia si votava in sei comuni e i dem se ne sono aggiudicati quattro strappandone un paio alla Lega. Significative le vittorie del Pd a Legnano, a Saronno e a Corsico in particolare per la futura battaglia per Milano. Ma anche nell'Italia profonda dell'Abruzzo, della provincia di Napoli e dell'hinterland romano i dem hanno registrato risultati positivi. In Abruzzo due roccaforti di destra come Chieti ed Avezzano sono passate di mano. Nei dintorni di Napoli è passato al centro sinistra anche un Comune di destra come Sorrento. Vicino Roma il candidato di centrosinistra si è ripreso Genzano che era passata ai 5Stelle. I Dem si sono tolti un sassolino dalla scarpa riprendendosi anche Cascina, il comune toscano di cui era stata sindaca fino all'anno scorso Susanna Ceccardi poi candidata dalla Lega in Regione.

Sul fronte del centrodestra Matteo Salvini ha liquidato i ballottaggi così: «Siamo felici per le riconferme, dispiaciuti per le sconfitte (brucia quella di Lecco per 31 voti) entusiasti per le prime storiche vittorie in città che la Lega non ha mai amministrato». Sul fronte di Fratelli d'Italia va segnalata la vittoria nel derby di Terracina contro un candidato appoggiato dalla Lega. Ieri intanto si è votato per le comunali in Sicilia. Dai primi dati parziali a Enna sembra affermarsi ujn candidato civico e a Termini Imerese uno Pd-5Stelle.

Diodato Pirone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA