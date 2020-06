Gerardo Bianco, in arte Jerry White, quasi mezzo secolo di vita parlamentare, ottimo democristiano, perfetto latinista. Ma oltre a tutto ciò, è stato presidente dell'Associazione degli ex parlamentari.



Onorevole, evviva la commissione del Senato che ha salvato i vostri vitalizi?

«Ma certo, ottima decisione. Ora però dobbiamo sperare che non venga contraddetta».



Volete tenervi tutti i vostri soldoni da mandarini della casta?

«Le sembro un mandarino io? Prendo 5mila euro, sono stato in Parlamento 40 anni e mi dovrebbero dare di più in base ai contribuiti versati. Ma va bene così».



Così come?

«Il Senato ha riconosciuto quello che tutta la giurisprudenza sa bene e ha sempre detto. Che l'impostazione di questi tagli è sbagliatissima. Una mannaia che non tiene conto dei diritti e delle situazioni. Infatti due eminenti giuristi, che fanno parte di questa Commissione contenziosa, si sono rifiutati di aderire a un obbrobrio giuridico. Ci vorrebbe una scuola per gli attuali politici, dove vengano insegnati loro i rudimenti del diritto».



Vi tenete il malloppo?

«Ma abbiamo sempre detto che siamo disposti a dare contributi di solidarietà e già lo facciamo! Abbiamo suggerito le forme attraverso le quali fare i tagli. Però le cose vanno fatte bene e se invece siamo il Paese dei Crimi le cose sono fatte male. E mi viene da ridere ma anche da piangere».



Non pianga, Jerry.

«Infatti, non vale la pena. Però che tristezza vedere il Pd che insegue i grillini in questa insensata politica spot. Pure Zingaretti si è messo a fare il populista sui vitalizi. La sinistra al contatto con M5S si sta facendo infettare. Pensano che l'opinione pubblica voglia il sangue dei vecchi politici, la accarezzano irresponsabilmente. Quando sento parlare di casta mi cadono le braccia: ma quale casta! Svilendo il Parlamento si svilisce la democrazia».



Il suo adorato Orazio che cosa ne penserebbe?

«Direbbe: Odi profanum vulgus et arceo. Odio il populismo e me ne tengo lontano».

Mario Ajello

