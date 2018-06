Viminale, la sfida alle Ong «La Libia salva 820 profughi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATAROMA Sette barconi alla deriva, mille migranti in difficoltà. L'Sos arriva alla Guardia costiera italiana, le navi in transito vengono allertate, così come le autorità libiche, competenti a intervenire visto che i gommoni sono nella loro area di competenza. È la Guardia costiera di Tripoli ad assumere il coordinamento delle operazioni di salvataggio. In serata, il bilancio è di 820 persone soccorse. E il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, esulta: «Ringrazio di cuore, da ministro e da papà, le autorità e la...