Viminale in campo: troveremo i fondi presto le assunzioni nelle Forze dell'ordine

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA Matteo Salvini parla di passaggi tecnici da espletare e di un nuovo decreto, ma è convinto che il governo riuscirà entro l'anno a far partire il piano straordinario per assumere quasi 8mila nuovi agenti nelle forze dell'ordine tra polizia, carabinieri, finanzieri, vigili del fuoco e guardie penitenziarie. Come segnalato dal Messaggero, però, al momento mancano sia la controfirma al decreto del ministro dell'Economia, Giovanni Tria - dopo quella della responsabile della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno - sia la...