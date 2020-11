IL CASO

PARIGI «La laicità non ha mai ucciso nessuno» ha twittato alla fine, ieri, nel tardo pomeriggio Emmanuel Macron. La chiosa di una giornata passata a cercare di calmare gli animi, abbassare i toni, fare qualche passo, se non indietro, almeno di lato, per cercare di togliere la Francia dal mirino dell'integralismo islamico, all'indomani della strage nella basilica di Notre Dame di Nizza, a due settimane dalla decapitazione del professore di Storia Samuel Paty.

L'INTERVISTA

Il presidente francese ha scelto di rivolgersi direttamente alla platea mondiale dei musulmani, rilasciando una lunga intervista a Al Jazeera. Obiettivo: «spiegare la sua visione» della laicità, delle caricature di Maometto, di Charlie Hebdo, «in modo pacato», mentre anche in Francia il muro innalzato a difesa della libertà di espressione mostra le prime crepe. Ma poco prima che l'intervista andasse in onda, alle quattro del pomeriggio, è arrivata una nuova notizia dal fronte della paura: un uomo ha sparato con un fucile all'arciprete della chiesa ortodossa greca di Lione. Nikolas Kakavelakis stava chiudendo la chiesa, quando l'uomo si è avvicinato, ha tirato fuori il fucile nascosto sotto un soprabito nero e ha sparato due colpi. E' cominciata una caccia all'uomo durata fino a sera, quando la procura ha dato la notizia di un fermo ed è apparsa più probabile, questa volta, la pista del litigio e non di un atto terrorista. Ma la tensione resta altissima.

IL MESSAGGIO

Dalla tv araba, Macron ha tenuto a dire ai musulmani di comprendere «che possano sentirsi scioccati» dalle caricature di Maometto: «ma non potrò mai accettare che si possa giustificare la violenza. Le nostre libertà, i nostri diritti: spetta in compenso a me proteggerli». Il presidente ha dato fondo a tutto il suo talento pedagogico, cercando di sottolineare la differenza tra lo Stato, che difende la libertà di espressione, e l'uso che la stampa o i cittadini decidono di farne. Macron ha denunciato «le manipolazioni, a volte da parte di responsabili politici e religiosi» e anche «i malintesi» che hanno potuto far credere che «io personalmente fossi favorevole alle caricature pubblicate nella stampa, in particolare da Charlie Hebdo». Le caricature ha spiegato scandendo bene le parole Macron «non sono state pubblicate dal governo, ma da giornali che sono liberi e indipendenti»: «questo non significa ha sottolineato che io sostenga a titolo personale tutto quello che si dice o che si scrive». Il presidente francese ha anche voluto soffermarsi a spiegare l'importanza del principio della laicità in Francia: «parola complicata che può provocare fraintendimenti». «Contrariamente a quello che ho potuto sentire in questi giorni» ha detto Macron «il nostro paese non ha problemi con nessuna religione, in particolare con l'islam». «Indegni e inammissibili ha definito gli appelli di diversi paesi musulmani a boicottare i prodotti francesi o le manifestazioni contro la Francia dove sono stati bruciati suoi ritratti.

Ma anche in Francia si fanno sentire voci meno ferme nel difendere il diritto di caricaturare. «Mi sembra che si getti olio sul fuoco» ha detto l'arcivescovo di Tolosa Robert Le Gall: «La libertà d'espressione deve conciliarsi con la libertà di stare insieme, parlare insieme, essere fratelli insieme». Stesso tono dal vescovo di Nizza, André Marceau, città colpita dall'attacco alla basilica tre giorni fa: «No, io non sono Charlie, io sono André Marceau! Dobbiamo essere noi stessi, con le nostre convinzioni. Quelle caricature non sono un problema mio. Certo, la libertà d'espressione è sacra in Francia, ma che ciascuno si assuma le sue responsabilità. Ci sono identità che non si possono irridere alla leggera».

