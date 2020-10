L'ATTACCO

PARIGI Prima di essere abbattuto dalla polizia ha fatto in tempo a rivendicare il suo attacco su twitter: «Ho giustiziato uno dei cani infedeli dell'inferno che ha osato offendere Maometto», sotto, la foto della testa della sua vittima decapitata, in un mare di sangue,. Il cane infedele è Samuel P. 47 anni, professore di storia e geografia del collège Bois d'Aulne, la scuola media di Conflan Sainte-Honorine, mezz'ora di treno a nord di Parigi. Il 5 ottobre, il prof aveva scelto di dedicare l'ora di educazione alla libertà di espressione. Aveva parlato di Charlie, delle vignette di Maometto, le aveva mostrate in classe. Molti genitori non avevano apprezzato.

IL MESSAGGIO

L'attacco è avvenuto a due passi dalla scuola, ieri pomeriggio, alla fine delle lezioni. L'aggressore, un diciottenne ceceno, era stato notato da alcuni genitori, che avevano avvertito la polizia. Ma gli agenti sono arrivati troppo tardi, lui sapeva chi voleva colpire, ha tagliato di netto la gola, poi ha avuto il tempo e il sangue freddo di fotografare la testa della sua vittima, e di postarla su Twitter, con il messaggio: «Da Abdullah, servitore di Allah a Macron (ma la mano deve avergli tremato, perché ha scritto marcon), il dirigente degli infedeli», come dire: ti faccio questo regalo. La polizia lo ha trovato che cercava di fuggire, a circa duecento metri dal luogo dell'aggressione, sul territorio del comune vicino, Eragny. Oltre al coltello, aveva anche un fucile, una grossa felpa che ha fatto pensare a un gilet esplosivo. Lui si è scagliato gridando Allah Akbar contro gli agenti, che lo hanno abbattuto.

A tre settimane dall'attacco contro la ex redazione di Charlie (il 29 settembre un giovane pakistano ha ferito due persone sempre con un grosso coltello da cucina) la Francia è sotto choc. Dieci giorni fa Emmanuel Macron ha pronunciato un importante discorso contro «il separatismo islamico». Da settimane i servizi allertano: la Francia è sotto attacco, la minaccia terroristica è di nuovo alta. Forse non la minaccia dei commando organizzati, come quelli che colpirono il 13 novembre, ma soldati isolati, in grado di colpire, come ieri, fin nel cuore del paese, fuori da una scuola, sgozzare un professore. Samuel P. era nel mirino dei genitori da giorni. Su twitter un padre denuncia in un video un «delinquente che non deve restare nella Pubblica Istruzione». C'è il video di una ragazza (non si vede il volto) che dice di essere in terza media. Racconta della lezione del 5 ottobre, dice che il «prof ha chiesto ai ragazzi musulmani di alzare la mano e di uscire» perché «avrebbero potuto essere scioccati da alcune immagini». «Zaia è restata dice la ragazza il professore ha mostrato un uomo nudo dicendo che era il profeta». Il prof deve aver semplicemente seguito il programma: in educazione civica si parla dei valori della République, dei diritti, dei doveri, della libertà d'espressione. Ha scelto di parlare di Charlie, di mostrare le caricature. Ha avvertito che i ragazzi che volevano potevano uscire, o voltare lo sguardo. Questo aveva provocato una sommossa dei genitori. Lui si era spiegato, anche scusato: «Volevo spiegare, non scioccare» aveva fatto sapere anche attraverso la preside. La calma sembrava tornata.

Questa volta non c'è stato nessun dubbio sul movente: l'inchiesta è stata subito affidata alla procura antiterrorismo: Omicidio in relazione a un'azione terrorista. Sul posto si sono recati tutti, il ministro della Pubblica Istruzione dell'Interno (rientrato in urgenza dal Marocco), il premier Castex, e poi il presidente Macron. Da twitter, Marine Le Pen ha denunciato «una barbarie insopportabile»: «l'islamismo ci fa la guerra: è con la forza che dobbiamo cacciarlo dal nostro paese». Tra le reazioni, anche quella della redazione di Charlie Hebdo: «Un atto immondo, un lutto per la democrazia, che deve renderci ancora più combattivi nel difendere la libertà». Sul sito della scuola Bois d'Aulne, resta, tra gli altri, il pdf di un compito in classe di storia: la battaglia di Verdun, il Fronte Popolare, i simboli della République, la laicità a scuola

Francesca Pierantozzi

