Vignetta sui lager, Raggi licenzia il disegnatore M5s

Finisce la collaborazione tra il vignettista Mario Improta, ingaggiato a titolo gratuito da Virginia Raggi per realizzare un fumetto civico per Roma distribuito nelle scuole, e il Campidoglio. La sindaca, infatti, dopo l'ondata di polemiche suscitata da una vignetta di Improta sulla Brexit in cui l'Ue era raffigurata come Auschwitz, ha chiesto al disegnatore di interrompere la sua collaborazione. Una decisione arrivata dopo le proteste dell'Auschwitz Memorial, che ha bollato tutto come «una vergogna», e della comunità ebraica cittadina che,...