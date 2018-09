Vigile condonò le multe Pagherà 800mila euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZAVENEZIA Non vi erano «fondate ragioni giuridiche» in base alla quale il Comune di Padova, attraverso la Polizia municipale, dovesse sospendere la riscossione delle multe relative all'eccesso di velocità riscontrato dai nuovi autovelox installati nell'autunno del 2014 lungo la tangenziale. È con questa motivazione che la Corte dei conti del Veneto ha condannato l'ex comandante dei Vigili, Antonio Paolocci, 57 anni, di San Giorgio delle Pertiche, a versare al Comune l'ingente somma di 800 mila euro a titolo di risarcimento per il...