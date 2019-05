CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIGEVANO (PAVIA) Ha ucciso la compagna sotto gli occhi della loro figlia dodicenne, rincorrendola in cortile con un coltello e accanendosi con almeno una decina di fendenti. Poi è andato in garage, si è seduto su una sedia e si è sparato un colpo di pistola al mento con la Beretta calibro 9 d'ordinanza. L'omicidio-suicidio è avvenuto mercoledì, alle 22.45, in una villetta bifamiliare in via Ivrea 16 a Vigevano (Pavia). Luca Adamo, 55 anni, appuntato scelto della Guardia di Finanza in servizio alla compagnia di Corsico (Milano), ha ucciso...