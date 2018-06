Vietato l'uso dei telefonini a scuola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PARIGI Se ci sono riusciti i ministri, che ormai lasciano i cellulari in una scatola ogni mercoledì mattina prima di entrare alla riunione del governo, «allora ce la faranno pure i ragazzi delle elementari e delle medie!»: alla fine il ministro dell'Istruzione francese Jean-Michel Blanquer è riuscito a convincere tutti. Vietati i telefonini a scuola. La legge è stata approvata ieri in Parlamento: «È vietato l'uso di qualsiasi oggetto connesso nelle scuole materne, elementari e medie», aule, corridoi, bagni, in palestra o in biblioteca....