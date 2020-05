IL CASO

VENEZIA «Noi tutti siamo viaggiatori e cerchiamo l'Italia», scrisse Goethe. Per molti tedeschi il Bel Paese è sinonimo di villeggiatura. Dai tempi del sommo poeta arrivano sulla Penisola in cerca di relax, cultura e buona cucina. L'emergenza coronavirus e il blocco degli spostamenti transfrontalieri rischiava di imporre uno stop alla italienische Reise, il viaggio in Italia. Ma l'Austria, che per il momento per i suoi cittadini tiene chiuso il Brennero, ha annunciato che i tedeschi così come gli svizzeri potranno comunque raggiungere l'Italia, attraversando il Paese, ma senza però fare soste in territorio austriaco.

Come informa il sito del ministero degli Interni di Vienna, già adesso questo è possibile e non solo da giugno, quando prima l'Italia il 3 e poi la Germania il 15 riapriranno i loro confini. Lo ribadisce anche Hermann Gahr, responsabile per i rapporti con l'Alto Adige del partito popolare Oevp. Sono numerosi i tedeschi che hanno case di villeggiatura in Italia e che non vedono l'ora di tornare dopo la lunga assenza imposta dal lockdown. Aveva suscitato parecchio clamore il cancelliere austriaco Sebastian Kurz che nei giorni scorsi aveva sentenziato che attualmente un'eventuale riapertura del confine con l'Italia sarebbe «irresponsabile». Questo però non riguarda i tedeschi. Il corridoio è sostanzialmente in vigore dall'inizio dell'emergenza coronavirus, quando i tedeschi hanno fatto rientro in Germania. Al Brennero le autorità austriache effettuarono controlli a campione per verificare che il serbatoio della macchina fosse sufficientemente pieno per percorrere i 120 chilometri che separano il valico italo-austriaco dal confine tedesco a Kufstein.

LA LETTERA

Il pressing sulle istituzioni austriache arriva anche dall'Italia, dove in assenza di prese di posizione del governo gli albergatori provano con le buone a convincere Vienna ad essere più razionale. E lo fanno con una lettera inviata direttamente alla massima autorità austriaca, il presidente della Repubblica Van Der Bellen: «Caro Presidente, vi mostreremo come ci stiamo preparando per accogliervi: il legame tra Austria e Italia va ben al di là della vicinanza geografica». Sono le parole contenute nella lettera partita da Jesolo, a firma di Alberto Maschio e Luigi Pasqualinotto, rispettivamente presidente dell'Associazione Jesolana Albergatori e del Consorzio Imprese Turistiche JesoloVenice. «In attesa che si risolva la vicenda dei corridoi commerciali, e noi ovviamente sosteniamo che ci devono essere regole europee uguali per tutti - spiegano -, abbiamo deciso di intervenire in prima persona per aprire il corridoio delle informazioni».

Van der Bellen nei giorni scorsi aveva apertamente invocato un aiuto «per i vicini del Sud». «Le sue parole ci ricordano che fratellanza e solidarietà tra popoli sono alla base della civiltà europea e ci confermano, ancora una volta, che il legame tra Austria ed Italia va ben al di là della vicinanza geografica», si legge nel documento partito da Jesolo. «Finalmente il nostro Governo ci ha fornito tempi e modalità per la ripartenza delle nostre attività alberghiere - scrivono gli operatori - ed i preparativi per accogliere al meglio e nella massima sicurezza i nostri ospiti sono già iniziati».

Con il via libera austriaco al passaggio di 7 milioni di cittadini tedeschi si riapre la porta dell'Italia per la comunità di turisti stranieri più numerosa, un via libera che secondo un'analisi della Coldiretti riguarda anche 3,5 milioni di svizzeri che prediligono il nostro paese per le loro vacanze.

GLI ALTRI PAESI

Nei paesi più colpiti dall'emergenza coronavirus la ripartenza passa attraverso la ripresa del turismo, motore dell'economia con un indotto senza paragoni. E anche la Spagna tenta, in vista dell'estate, il ritorno alla normalità. «Incoraggio gli spagnoli a pianificare le loro vacanze adesso. Inoltre, a partire da luglio, riprenderà l'ingresso dei turisti stranieri in condizioni di sicurezza», ha annunciato il premier Pedro Sanchez in una conferenza stampa sulle fasi di riaperture del Paese. «Garantiremo che i turisti non corrano alcun rischio e che non ci portino alcun rischio. Non c'è contrasto tra salute e affari», ha aggiunto. Prossimi mesi all'insegna delle quarantene incrociate, invece, tra Gran Bretagna e Francia: Parigi ha infatti annunciato la reciprocità alla decisione, arrivata ieri da Londra, di due settimane di quarantena per tutti coloro diretti nel Regno dall'8 giugno.

