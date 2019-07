Video hard a scuola poi la ricattano: «Fai sesso o lo diffondiamo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTABELLUNO Riprendono l'amica 16enne in intimità con un compagno nei bagni della scuola, girano un video col telefonino e lo diffondono sui social. Pensavano che tutto fosse uno scherzo. Ridevano, giocavano, i due studenti di un istituto bellunese. Uno di loro, con il video tra le mani, ha anche tentato di avere un rapporto sessuale con la ragazza, ricattandola col filmato. «O ci stai con me o lo faccio girare». La 16enne non ha ceduto: si è confidata con i genitori e è partita subito la denuncia. Ora i due ragazzi bellunesi...