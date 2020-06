IL CASO

VENEZIA «Una pubblicità volgare, violenta, poco rispettosa della fede. E il pubblicitario che l'ha pensata, non riuscendo ad avere una buona idea, è uno sfigato». Così l'assessore regionale Elena Donazzan, in un video postato su Facebook, attacca Francesca, la nuova pubblicità di Diesel, l'azienda del conterraneo Renzo Rozzo.

Si tratta di un corto voluto da Diesel per celebrare il mese del Pride, diretto da Francois Rousselet e realizzato con la consulenza di Diversity, in cui protagonista è la modella e attivista canadese Harlow Monroe, 23 anni, transgender dall'età di 16. È la storia di Francesca - che appunto dà il titolo al video - nata maschio e diventata donna che infine lascia i suoi jeans per la tonaca, decisa a entrare in convento e a farsi suora. Sono proprio i riferimenti religiosi, a particolare da una croce cristiana che compare nella primissima inquadratura, a far infuriare l'assessore Donazzan. Senza contare il fatto che per diventare Francesca, il/la protagonista non solo si rade le gambe e si trucca, ma soprattutto si imbottisce di pastiglie: «Si usa la chimica per cambiare la sessualità, dietro c'è solo il demonio», sbotta l'assessore ed esponente di Fratelli d'Italia, Donazzan.

Come parte delle celebrazioni del Pride Month, e per festeggiare l'uscita di Francesca, Diesel collaborerà con il Club Quarantine per il primo 24-hour global digital party, che metterà in connessione diverse città in tutto il mondo e sarà ospitata su Zoom a fine giugno. Diesel e OTB Foundation sosterranno inoltre due progetti internazionali che si occupano di identità di genere e di integrazione nel mercato del lavoro. Ma intanto in Veneto è scoppiata la polemica.

Alda Vanzan

