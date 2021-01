Due video choc pubblicati sui social in Puglia mostrano altrettanti minorenni che sparano con una scacciacani per festeggiare il Capodanno: un bimbo a Taranto e il figlio 16enne del presidente del Consiglio comunale a Foggia. A Taranto il bambino bestemmia, insulta il presidente del Consiglio Conte, impugna una pistola - verosimilmente una scacciacani - e preme il grilletto in direzione della finestra aperta, mentre in città si sparano petardi nonostante l'ordinanza di divieto dei botti firmata dal sindaco Rinaldo Melucci. La Polizia ha identificato l'autore del video - un cugino di 21 anni - e i genitori del bambino sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per omessa vigilanza di minore sotto i 14 anni.

È virale sul web anche il video che mostra il figlio sedicenne del presidente del Consiglio comunale di Foggia che ha esploso quattro colpi di pistola a salve dal balcone di casa. Le immagini sono state riprese dal fratello più piccolo. «Sono amareggiato per l'accaduto - ha detto il presidente Leonardo Iaccarino, di Forza Italia -. Si è trattato di una bravata che non andava assolutamente fatta e di questo chiedo scusa».

E a Taranto c'è anche un altro filmato che spopola online: ritrae due uomini e un ragazzino che sollevano un frigorifero gettandolo da un balcone al terzo piano.

