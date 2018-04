Video choc a Napoli: non si ferma all'alt, poliziotti insultano e picchiano un ragazzo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICANAPOLI Un video choc scuote Napoli: due poliziotti filmati mentre insultano e picchiano un ragazzo che non si era fermato all'alt in sella al suo motorino. I due agenti del «Nibbio» - una sezione specializzata dei motociclisti che fanno capo all'Ufficio prevenzione generale della Questura - si erano lanciati all'inseguimento di un ciclomotore sul quale viaggiava un giovane. I poliziotti avevano appena ricevuto una segnalazione che indicava uno scippatore in fuga. Intercettato lo scooter, che - stando ad una prima ricostruzione -...