VENEZIA Processo per il crac di Popolare Vicenza, è la volta della difesa dell'ex vice direttore generale Emanuele Giustini per il quale i pm Gianni Pipeschi e Luigi Salvadori hanno chiesto una condanna di otto anni e mezzo di reclusione, seconda solo ai dieci anni chiesti per l'ex presidente Gianni Zonin. Per il difensore di Giustini, l'avvocato milanese Oreste Dominioni, il suo assistito è innocente perché il manager era di fatto emarginato nei processi decisionali della banca e in aperto conflitto con l'allora amministratore delegato e direttore generale Samuele Sorato. Insomma, quello dei pm vicentini, è solo un teorema che non sarebbe supportato da un sufficiente quadro probatorio. L'arringa difensiva di Dominioni, un principe del foro e professore ordinario di Diritto processuale penale presso la facoltà di Giurisprudenza della Università Statale di Milano, ha occupato l'intera udienza di ieri ed è durata circa sette ore. I reati contestati a Giustini e agli altri cinque imputati sono aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto.

Domani in udienza sarà la volta della difesa dell'ex consigliere d'amministrazione Giuseppe Zigliotto, l'accusa per lui ha chiesto otto anni e due mesi di reclusione. Il 29 gennaio toccherà all'avvocato difensore dell'ex manager Massimiliano Pellegrini, mentre il 4 febbraio la parola passerà ai legali dell'ex presidente Gianni Zonin.

Oggi invece seconda udienza del processo all'ex amministratore delegato Samuele Sorato. Dovrebbe essere affidata a un tecnico la perizia sulle reali condizioni di salute dell'ex manager della Popolare di Vicenza dimessosi dalla banca nel maggio del 2015. L'avvocato difensore Fabio Pinelli ha invocato il legittimo impedimento, Sorato non potrebbe stare in processo.

