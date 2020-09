IL CASO

VICENZA Un giovane di 25 anni, F.A.A., italiano di origini ungheresi, è stato arrestato dalla Polizia di Vicenza dopo aver preso a pugni e calci un anziano di 73 anni, che era intervenuto per sedare una lite dell'aggressore con la fidanzata. L'episodio, verificatosi nel pomeriggio di lunedì nella zona del mercato ortofrutticolo del capoluogo berico, è stato filmato da alcuni residenti, che hanno indirizzato gli investigatori al responsabile. L'anziano è stato ricoverato all'ospedale San Bortolo con una frattura al femore, e sospette lesioni al capo.

Dal filmato emerge che il giovane viene dapprima avvicinato dall'anziano, gli sferra un pugno e poi lo scalcia alla testa, allontanandosi in bicicletta con la donna. La vittima è stata soccorsa dai passanti mentre la polizia, arrivata sul posto, ha iniziato le ricerche per rintracciare l'aggressore, individuato dopo pochi minuti e arrestato con l'ipotesi di reato di lesioni aggravate.

Dura condanna da parte del primo cittadino di Vicenza Francesco Rucco per l'episodio avvenuto ieri in zona Mercato nuovo. «Un fatto assolutamente da condannare - dichiara il sindaco - che vede protagonista in negativo una persona già conosciuta dalle Forze dell'ordine per vari reati. Voglio esprimere solidarietà all'anziano picchiato e mi auguro possa guarire al più presto. Mi congratulo con gli uomini della Polizia di stato che sono prontamente intervenuti individuando e arrestando l'aggressore. Episodi come questo confermano che qualcosa non va da un punto di vista giudiziario e sulla certezza della pena».

Un'aggressione che rimanda all'omicidio avvenuto a Colleferro, vicino Roma, nella notte tra il 5 e il 6 settembre: Willy Monteiro, il ragazzo di 21 anni, ucciso a calci e pugni per essere intervenuto in difesa dell'amico. Per il delitto in quattro sono finiti in carcere,

