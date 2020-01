Vicentina morta in spiaggia, i genitori oggi in Marocco

IL GIALLO

VICENZA Sono attesi per oggi in Marocco i genitori di Eva Valerio, la 30enne vicentina rinvenuta morta domenica davanti alla spiaggia di Boutalha. I familiari della ragazza intendono così seguire da vicino le indagini sul decesso, anche in vista dell'autopsia che sarà effettuata nei prossimi giorni. La salma è arrivata ieri all'ospedale di Agadir e, secondo quanto ribadito dalla stampa magrebina, non evidenzierebbe segni di violenza, il che farebbe ancora propendere gli inquirenti per l'ipotesi dell'annegamento, anche se la giovane è stata trovata vestita con maglietta, pantaloni, calzini e scarpe sportive: non certo una tenuta da bagno e nemmeno da kitesurf, la disciplina praticata in quel lembo di Atlantico affacciato sul Sahara.

IN PAESE

Sono ore di dolore a Montecchio Precalcino, il paese in cui vive la famiglia Valerio, anche se Eva era nata nella vicina Thiene, come risulta dal passaporto e dalla patente di guida che sono stati trovati tra i suoi effetti personali nel camper in cui la turista viaggiava con un amico marocchino. Dopo la sua scomparsa, le foto dei documenti sono state diffuse (non senza polemiche) sui social, peraltro raccogliendo numerosi messaggi di cordoglio. Secondo quanto emerso dalle indagini, la donna aveva conosciuto il suo compagno di viaggio in Francia, dove aveva lavorato nel settore turistico, svolgendo la stagione sia estiva che invernale in un rifugio. Da quella conoscenza era nata l'idea di una vacanza per fare trekking, cominciata ancora a novembre e approdata dalle dune all'oceano, fino al probabile annegamento risultato fatale alla 30enne. Il cadavere è stato recuperato in un punto noto tra i surfisti come 31k, cioè al trentunesimo chilometro della laguna di Dakhla, ma non presentava la tenuta tipica del kite né di una nuotata. Cruciali saranno dunque i risultati autoptici. «Sono in contatto con i carabinieri per eventuali sviluppi nell'inchiesta dice il sindaco Fabrizio Parisotto e nel frattempo ho fatto sapere alla famiglia che siamo a disposizione per ogni necessità». (a.pe.)

