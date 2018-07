Via lo status di rifugiato a chi commette un reato E Trenta: rischio jihadisti `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOROMA Seimila euro per ogni migrante accolto. L'Europa prova a tentare l'Italia con una proposta simile a quella adottata per la Turchia, e si prepara a rilanciare l'ipotesi di «centri controllati» nei Paesi Ue da mettere in piedi «su base volontaria» per migliorare le procedure di asilo e accelerare i rimpatri degli irregolari. Ma anche a creare le «piattaforme di sbarco» nei Paesi terzi sotto il coordinamento di Bruxelles. Denaro in cambio di porti aperti, dunque. Una possibilità che il ministro dell'Interno Matteo Salvini...