LA SITUAZIONEVENEZIA Il tempo degli approfondimenti è terminato: ora sui sanitari non vaccinati scatta la linea dura anche in Veneto. Il via libera è arrivato dalla commissione nazionale Salute, che si è riunita ieri pomeriggio e ha affrontato pure questo nodo, su richiesta dell'assessore Manuela Lanzarin. «In attesa dell'esito dei ricorsi, diamo applicazione alla legge», ha annunciato la titolare della Sanità, una macchina che è...