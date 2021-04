Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL DIBATTITOROMA Due giorni di dibattito e alla fine il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza passa con una larghissima maggioranza e il voto contrario solo della pattuglia degli ex grillini. Gratta-gratta, al netto delle polemiche, anche Giorgia Meloni schiera FdI per l'astensione e l'unico gruppo anti-Draghi e anti-Recovery proviene dalla galassia pentastellata e vota no perché non c'è il superbonus e si apre alla modifica della legge...