Via libera al Milleproroghe Tensione sulle concessioni il Mit convoca Autostrade

ROMA Nel giorno del via libera al decreto Milleproroghe che vara, come noto, la stretta su Autostrade, cresce ancora la tensione sulla concessione. Ad aumentare la temperatura ci pensa il crollo di una parte di intonaco nel tunnel dell'A-26 in Liguria. Il tutto proprio mentre i vertici di Autostrade per l'Italia (Aspi) sono a Genova per mettere a punto nuovi interventi di manutenzione e il taglio dei pedaggi. Immediato scatta l'attacco dei 5Stelle che chiedono di revocare subito il contratto, mentre il Mit ha convocato per oggi al ministero i vertici del gruppo, ovvero l'ad Roberto Tomasi, per fare il punto dopo l'incidente di ieri sera nella galleria Berté, nell'autostrada A-26. Un incontro che si preannuncia importante visto che proprio la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli, insieme ai tecnici, sta mettendo a punto un corposo documento da presentare al prossimo consiglio dei ministri sulla condotta di Autostrade sia sul fronte manutenzione che sui quello degli investimenti. Un dossier che sarò decisivo per orientare le scelte del governo che, come noto, negli ultimi giorni, ha notevolmente alzato i toni nei confronti dell'azienda, per spingerla ad investire di più e a fare più sui controlli. Non escludendo uno strappo traumatico sul contratto. Di certo questo caso non facilita il negoziato. Anche se l'esecutivo è consapevole che una eventuale revoca innescherebbe un contenzioso infinito, dall'esito imprevedibile. L'ad Tomasi, molto adirato per quanto accaduto, proporrà ala ministra di ampliare l'esenzione dei pedaggi sulla rete ligure.

Intanto nel Milleproroghe gli interventi che riguardano le autostrade sono due. Il primo prevede un rinvio fino al 31 luglio dell'aumento dei pedaggi (che potevano scattare da domani). L'altra disposizione, che si inserisce nella lunga battaglia dopo crollo del ponte Morandi, stabilisce che in caso di revoca, decadenza o risoluzione delle concessioni delle autostrade, il servizio venga affidato all'Anas in attesa di una nuova gara. La norma, si legge nella relazione che accompagna l'ultima versione del provvedimento, non avrà alcun onere a carico della finanza pubblica. La misura stabilisce infatti che l'efficacia della revoca, decadenza o risoluzione della concessione «non è sottoposto alla condizione del pagamento da parte dell'amministrazione concedente» e ha valore retroattivo. Niente indennizzo quindi. Una testo che, come noto, non piace a Italia Viva, mentre il Pd lo ha appoggiato con convinzione.

Ma non ci sono solo le autostrade nel decreto varato come di consueto a fine anno dal governo e firmato ieri dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

l provvedimento, che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale in queste ore, contiene norme che spaziano dall'energia, ai giardini alle sperimentazioni animali, alle autorità di controllo. Fra le principali novità, c'è il rinvio al 16 febbraio dell'entrata in vigore della cosiddetta Rc auto familiare. La norma, che doveva scattare dal primo gennaio, prevede che al rinnovo della polizza l'assicurato possa beneficiare della classe bonus- malus più bassa fra i veicoli di proprietà del nucleo familiare e quindi ottenere uno sconto. Un cambiamento molto avversato dalle compagnie assicurative, che minacciano rincari generalizzati. Prorogato poi il bonus verde: anche per tutto il 2020 sarà possibile detrarre il 36% delle spese per la riqualificazione di giardini e terrazzi. Il Milleproroghe prevede poi che sia «sospeso dal primo gennaio 2020 al 30 giugno 2020 il pagamento dei canoni» per gli stabilimenti balneari e le «strutture dedicate alla nautica da diporto». Il rinvio viene giustificato con la necessità di «sostenere il settore turistico-balneare e quello della nautica da diporto». Ennesimo rinvio, questa volta al primo gennaio 2022 (dal luglio 2020 previsto finora) anche per la fine del mercato tutelato dell'energia. Sempre in ambito energetico, un articolo del testo dispone la nomina di un commissario per il Gse (Gestore servizi energetici), società partecipata dal Tesoro, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020. I vertici dell'Autorità per le comunicazioni e del Garante della Privacy, scaduti da tempo e su cui ancora non è stata ancora trovata l'intesa per il rinnovo, resteranno invece in carica per altri tre mesi fino al 31 marzo 2020.

Due anni in più per poter condurre sperimentazioni di droghe, alcol e tabacco sugli animali. Infine lo stato di emergenza per Genova in seguito al crollo del Ponte Morandi viene prorogato fino a tre anni.

