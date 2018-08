Via le sanzioni Usa? Putin è scettico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL NEGOZIATOMOSCA Cresce l'imbarazzo russo per le sempre più complesse relazioni con gli Stati Uniti. Il presidente Donald Trump ha dichiarato di essere pronto a vagliare la possibilità di togliere o alleggerire le sanzioni contro Mosca se il Cremlino farà passi per lavorare insieme in Ucraina e in Siria. Tale possibilità, secondo il capo della Casa bianca, si realizzerà soltanto se i russi «faranno qualcosa di utile per noi». Per legge Donald Trump può cancellare esclusivamente le sanzioni presidenziali e non quelle decretate dal...