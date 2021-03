SAN DONÀ DI PIAVE (VNEZIA)

A San Donà il Pd vota con Fratelli d'Italia e Lega un ordine del giorno per ricordare le foibe e chiede allo Stato di revocare l'onorificenza data al maresciallo Tito nel 1969. È il contenuto dell'ordine del giorno approvato giovedì scorso dal consiglio comunale, su proposta del consigliere di minoranza Simone Cereser, della lista civica che fa riferimento all'ex sindaca Francesca Zaccariotto (Fdi). Un documento di un certo peso politico e un segno dei tempi, che ha richiesto un dibattito durato oltre un'ora, perché si potesse concordare il testo. Una modifica ha proposto parte della stessa risoluzione presentata in Regione Veneto da Fdi, Lega e lista Zaia. Una seconda modifica ha riguardato l'inserimento della risoluzione del Parlamento Europeo che ricorda che i regimi nazisti e comunisti hanno commesso omicidi di massa, genocidi e deportazioni causando, nel corso del XX secolo, perdite di vite umane e di libertà di una portata inaudita nella storia dell'umanità. L'odg sarà inviato ai Presidenti della Repubblica e del Consiglio affinché possano adottare ogni possibile iniziativa si legge per la revoca della più alta onorificenza della Repubblica italiana concessa al maresciallo Tito anche post mortem. Unico astenuto è stato il pentastellato Elio Monegato «poiché si tratta di un'iniziativa già depositata alla Camera e al Senato e non intendo partecipare a strumentalizzazioni di inutile retorica e sterili polemiche ideologiche».

Davide De Bortoli

