Dicono in commissione Sanità della Regione Lombardia: «Il povero Cajazzo è una brava persona, ma non ha la forma mentis del direttore generale. In più ha avuto anche il coronavirus ed è stato molto male. Il problema, alla fine, non è il singolo ma una struttura sanitaria regionale debolissima che ne corso degli anni si è impoverita». Così ora, dopo che l'epidemia di Covid-19 ha lasciato solo macerie dietro di sé, è cominciata la resa dei conti. Il primo a essere rimosso è proprio il direttore generale del Welfare Luigi Cajazzo, 51 anni, ex poliziotto della Mobile di Lecco, che ricopriva l'incarico dal maggio 2018. E potrebbe essere solo l'inizio. «C'è un problema di natura politica che perdura, una commissione d'inchiesta ancora al palo - afferma il capodelegazione Pd in commissione sanità Gian Antonio Girelli - non mi meraviglierei di altri sviluppi». Che potrebbero riguardare l'assessore al Welfare Giulio Gallera.

Luigi Cajazzo, intanto, diventa vice segretario generale con delega alla Sanità. Sulla carta è una promozione, in realtà è una mossa con cui il presidente Attilio Fontana vuole attutire il colpo. Cambiare il direttore generale significa ammettere che prima e durante l'epidemia sono stati commessi errori.

