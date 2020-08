IL TRASLOCO

VENEZIA Si fa presto a dire: via i seggi elettorali dalle aule scolastiche. Bisogna trovare locali alternativi. E fin qui nulla di che. Solo che i locali alternativi devono avere entrate e uscite differenziate, devono essere privi di barriere architettoniche e quindi essere dotati di rampe o scivoli ed eventuali ascensori per i portatori di handicap, ma soprattutto devono avere stanze riservate con annessi servizi igienici per i militari addetti alla sorveglianza dei seggi. Se poi i militari sono misti, maschi e femmine, i bagni dovrebbero essere separati ed è così che nei racconti delle traversie per spostare i seggi c'è perfino la richiesta di installare, tra la doccia e il water, un bidet. Di vero c'è che il seggio deve avere l'antiseggio, quello che nelle scuole è il corridoio, insomma una sala d'attesa, un'anticamera, ché entrare dalla strada direttamente al seggio non è contemplato dalle disposizioni ministeriali. Dunque, se un Comune ha la fortuna di disporre di un locale di nuova generazione, con tutti i servizi annessi, allora il trasloco dei seggi elettorali diventa un gioco da ragazzi. Altrimenti, è una rinuncia in partenza. E fatta questa premessa si capisce perché in Veneto, su 571 Comuni, solo pochissimi sono riusciti a liberare le scuole. Dati precisi non ce ne sono e di sicuro non li ha l'Anci Veneto, l'Associazione dei Comuni: «A noi risulta siano pochissimi».

CHI C'È RIUSCITO

Tra i pochissimi che ci sono riusciti, e ancora ufficiosi, ci sono i Comuni di Pozzonovo in provincia di Padova e di Miane in provincia di Treviso, entrambi retti da sindaci leghisti, rispettivamente Arianna Lazzarini, che è anche deputata della Repubblica, e Denny Buso. Ma c'è anche un capoluogo di Provincia, Padova, in questo caso amministrazione di centrosinistra, dove l'assessore Francesca Benciolini è riuscita a far traslocare 11 sezioni liberando 4 scuole su 56: «Significa che 49 classi per oltre mille studenti non dovranno restare a casa durante le elezioni del 20 e 21 settembre».

Un'impresa facile o difficile? Facile proprio no, anche perché tutti i costi del trasloco sono a carico dei Comuni. Tra l'altro, avendo poco tempo a disposizione, i più hanno optato per una soluzione intermedia e cioè il cambio provvisorio dei seggi: in questo modo non è necessario cambiare le tessere elettorali (cioè far stampare il tagliando adesivo con il nuovo indirizzo dei seggi), ma è sufficiente informare, anche attraverso l'albo pretorio, i cittadini.

LE SOLUZIONI

A Padova, dove l'assessore Benciolini stava lavorando da tempo al tema, sono riusciti appunto a liberare 4 scuole spostando 11 seggi. Significa che 12mila elettori il prossimo settembre dovranno cambiare sede. Ma significa anche che 49 classi per un totale di 1.096 studenti, dopo essere tornati in aula il 14 settembre, non dovranno chiudere i battenti e stare in vacanza dal pomeriggio di venerdì 18 a tutto il martedì 22. Un'operazione portata avanti di concerto con la Prefettura e che ha richiesto tempo e fatica per trovare gli spazi adeguati e rispondenti a tutti i parametri richiesti. «Per noi è stato abbastanza semplice perché abbiamo un palazzetto dello sport che risponde a tutti i requisiti, c'è stato anche il sopralluogo dei carabinieri, è andato tutto bene», dice il sindaco di Miane, Denny Buso: nel paese trevigiano, 3.250 abitanti, è stato così possibile trasferire i due seggi che si trovano nella scuola elementare e media al palasport.

Operazione analoga a Pozzonovo, dove il sindaco Arianna Lazzarini incrocia le dita in attesa del via libera ufficiale del prefetto: «Abbiamo lavorato tantissimo in queste settimane pensando ai bambini e alle loro famiglie, la fortuna è che abbiamo tre ambienti in municipio con tutte le caratteristiche contemplate per ospitare i seggi. Ma non è stato per niente facile».

Alda Vanzan

